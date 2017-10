Dit is het zusje van Kim Jong-un: het 'meesterbrein' achter zijn imago

In 2007 kreeg ze een kleine rol toebedeeld in de regeringspartij. Ze was betrokken bij de voorbereidingen om haar broer mee in het zadel te hijsen om hun vader op te volgen. Die had in 2008 twee beroertes gekregen. Tot 2010 verscheen ze nauwelijks in het openbaar. Daarna werd ze vaker gezien in het gezelschap van haar vader, Kim Jong-il. Samen met haar broer rouwde ze ook publiek toen hun vader in december 2011 overleed.



De Noord-Koreaanse staatsmedia maakten pas officieel melding van haar toen ze in maart 2014 tijdens verkiezingen aan de zijde van Kim Jong-un opdook. Het gerucht gaat zelfs dat ze even de leiding over het regime had tijdens Kim Jong-uns langere afwezigheid in de herfst van 2014. De dictator zou toen gekampt hebben met gezondheidsproblemen.