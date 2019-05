Dit is waarom Harry en Meghan zelf geen voogdij hebben over zoontje Archie

Zoals wel vaker gelden voor het koningshuizen andere wetten dan voor gewone stervelingen. Bij het Britse koningshuis hebben prinsen en prinsessen geen voogdij over hun kinderen. De volledige beslissingsbevoegdheid ligt bij Queen Elizabeth, de vorstin. De regel geldt voor George, Charlotte en Louis, de drie kinderen van kroonprins William en zijn vrouw Kate Middleton, maar ook voor Archie, de kersverse spruit van Harry en Meghan.



,,Het is de regerende vorst van het Britse koninkrijk die de volledige wettelijke voogdij heeft over de minderjarige leden van de koninklijke familie,” verklaart Marlene Koenig, een Britse royalty-experte. De curiositeit is het gevolg van een ruim 300 jaar oude wet uit 1717. ,,Die wet is in het leven geroepen tijdens het bewind van George I. Hij deed dat omdat hij een zeer slechte relatie had met zijn zoon, de toekomstige koning George II. Dankzij die wet had de koning dus de voogdij over zijn kleinkinderen.”