Dit weten we al over Thomas (29) en Jason (23), de twee jonge agenten die in hun politiewagen werden neergestoken

Agenten Jason P. (23) en Thomas M. (29) stonden donderdagavond in Brussel te wachten voor een rood licht toen de 32-jarige Yassine Mahi op hun politiewagen kwam afgestapt. ,,We hebben een van de onzen verloren”, zei een emotionele korpschef Olivier Slosse tijdens een persconferentie. Dit weten we al over de slachtoffers.

Thomas, die aan het stuur zat, opende zijn raam en vrijwel meteen haalde Mahi met een mes uit naar de hals van de agent. Daarna stak hij Jason in de arm. Thomas stierf uiteindelijk aan zijn verwondingen. Hij was na een carrière in de horeca nog maar vier jaar aan de slag bij de politie in Brussel-Noord, maar werd er wel al gezien als een van de oudgedienden in zijn jonge team. Thomas had een tweelingbroer en zus. Hij drumde in zijn vrije tijd en trok regelmatig naar de bergen om er te gaan skiën.

Thomas was afkomstig uit Donceel in de provincie Luik. De schok in de streek is groot na het plotse overlijden van de jonge agent. ,,Ik kon mijn oren niet geloven”, zegt Arnaud Delvaux, schepen van stedenbouw, kerkfabriek, vernieuwbare energieën en mobiliteit in Donceel. ,,Veel mensen hier kennen Thomas heel goed. We hebben meteen beslist om de nationale driekleur halfstok te hangen”, aldus Delvaux.

Ook medestudenten van Thomas aan de politieschool reageren verslagen: ,,Wij hebben samen een fantastische tijd meegemaakt op de politieschool”, luidt het op social media.

De 23-jarige Jason P. is nog niet lang geleden afgestudeerd aan de politieschool. Hij kon nog alarm slaan nadat zijn collega in de hals was geraakt. Hij kon nog doorgeven dat de dader “Allahu Akbar” riep voor hij begon te steken. Uiteindelijk werd hij zelf in de arm geraakt. Hij werd met spoed geopereerd, maar is intussen buiten levensgevaar.

Een geëmotioneerde korpschef vertelt over slachtoffer Thomas: ,,We hebben een van de onzen verloren”.