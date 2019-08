Dit weten we over de man die 20 mensen doodschoot in winkelcentrum El Paso

De verdachte die gisteren in El Paso (Texas) het vuur opende op bezoekers van een winkelcentrum, waarbij 20 doden en 26 gewonden vielen, is de 21-jarige Patrick Crusius uit Allen, bij Dallas. Dat hebben medewerkers van het Openbaar Ministerie bevestigd. De Amerikaanse federale politiedienst FBI beschouwt de schietpartij in de stad El Paso als een terroristische aanslag en haatmisdrijf.

Allen, een buitenwijk van Dallas en de laatst gekende woonplaats van Crusius, ligt op een goeie 1.000 kilometer ten oosten van El Paso. Volgens openbare documenten zou de verdachte er wonen met zijn ouders en ook een tweelingzus en oudere broer hebben. De familie van de man heeft nog niet op de schietpartij gereageerd.

Een journalist van de Fort Worth Star-Telegram bericht via Twitter dat agenten van de FBI en het ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) huiszoekingen uitvoeren en mensen interviewen die mogelijk familie zijn van Crusius.

Crusius studeerde in 2017 af aan de Plano Senior middelbare school in Allen en ging van de herfst van 2017 tot het voorjaar van 2019 naar Collin College, een hogeschool in McKinney, ten noorden van Dallas. De school heeft ondertussen bevestigd dat hij een voormalige student is.

Volledig scherm De schutter, Patrick Crusius. © CNN

Eenzaat

Een bron binnen de politie vertelde aan CBS News dat de verdachte beschouwd werd als “jongere met problemen”.

Leigh Ann Locascio, een voormalige buurvrouw, noemt Crusius “een echte eenzaat”, die altijd alleen op de bus zat in de middelbare school. Hij liet zich volgens haar negatief uit over andere kinderen die aan sport deden of lid waren van de schoolband. Hij was “erg afstandelijk” en iemand die “weinig contact had met anderen”.

Volledig scherm Een politieagent voor de ouderlijke woning van Crusius in Allen, Texas. © AP

Haar zoon Tony Locascio wandelde regelmatig met Patrick Crusius en zijn zus naar school. Volgens de jongeman liep Patrick Crusius altijd voor of achter hen en was hij altijd erg op zichzelf. Hij hield van dieren en hield slangen als huisdier, vertelt Locascio. “Hij sprak met niemand. Niemand kende hem echt.”

AK47

Een ondertussen verwijderde Twitteraccount onder Crusius’ naam vond een foto leuk waarop met vuurwapens de naam ‘Trump’ werd gespeld.

Volgens de eerste berichten zou de verdachte het vuur geopend hebben met een automatisch aanvalsgeweer van het type AK47 en 20 minuten lang in het rond geschoten hebben. Hij verzette zich volgens de politie niet tijdens zijn arrestatie. De autoriteiten hebben nog niet bevestigd welk wapen hij gebruikte.

Manifest

De autoriteiten onderzoeken een haatmanifest dat van de hand van Crusius zou zijn en voor de schietpartij op internetforum 8chan gepost werd. De authenticiteit van het document moet nog bevestigd worden. Het stond al bijna twintig minuten online voordat de politie een telefoontje kreeg over de schietpartij, schrijft The New York Times.

In het vier pagina’s tellende document, getiteld ‘The Inconvenient Truth’ (De ongemakkelijke waarheid, red.), legt de auteur uit waarom hij tegen rassenvermenging is. Hij wil “vreemdelingen graag terugsturen” en voorspelt dat er een genocide op komst is. Latino’s zijn verantwoordelijk voor de “verrotting van Amerika”, stelt hij. Zijn aanval is “een reactie op de Latijns-Amerikaanse invasie van Texas”.

Crusius hekelt het wanbeleid van zowel Democraten als Republikeinen. Die laatsten zijn vooral schuldig omdat ze grote corporaties hun gang laten gaan in de VS, die zijn immers pro-immigratie en handelen ten koste van het milieu en de beroepsbevolking. De Democraten zijn dan weer eensluidend voor immigratie, waardoor het land binnenkort een “eenpartijstaat” zal worden, stelt hij. Met de toenemende automatisering zullen er bovendien te weinig jobs zijn om de blanke bevolking én de immigranten aan het werk te houden.

Volledig scherm Een foto van Patrick Crusius op zijn ondertussen verwijderde Facebookpagina. © rv

Bloedbad Christchurch

Crusius geeft ook aan dat hij geïnspireerd is door de schutter die in maart in Nieuw-Zeeland het vuur opende op bezoekers van een moskee en 51 mensen doodschoot. Hij zegt dat hij zich tegen latino’s keerde na het lezen van ‘The Great Replacement’, een blank-nationalistische samenzweringstheorie.

Crusius ging er volgens het manifest vanuit dat hij gedood zou worden door de politie of de “indringers”, zoals hij de Hispanics noemde. Bij de schietpartij zijn drie Mexicanen om het leven gekomen.

In het manifest doet de schutter ook uit de doeken welk wapen hij zal gebruiken. Hij maakt hier melding van een AK47.

Binnenlands terrorisme

Volgens The Times is binnenlands terrorisme dat vooral gericht is tegen moslims en minderheden een groeiend probleem in de Verenigde Staten. De FBI verwacht dit jaar veel meer binnenlandse terroristen te arresteren dan buitenlandse.

De afgelopen jaren eiste binnenlands terrorisme meer slachtoffers dan buitenlands terrorisme.

LinkedIn-profiel

Een ondertussen verwijderd profiel op LinkedIn in de naam van Patrick Crusius doet weinig ambitie vermoeden. “Ik ben niet echt gemotiveerd om meer te doen dan wat nodig is om rond te komen. Werken is in het algemeen klote, maar ik denk dat een carrière in softwareontwikkeling wel bij me zou passen. Ik breng elke dag zo’n 8 uur voor de computer door, dus dat telt wel qua technologische ervaring, denk ik.” Echt op zoek gaan naar een job, was hij alleszins niet van plan. “Ik ga gewoon kijken welke carrières in de technologie zich aanbieden; gaan met de wind.”