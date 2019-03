Dit weten we tot nu toe over de vliegramp in Ethiopië

- Het passagiersvliegtuig, een Boeing 737, vertrok vanochtend vanaf de internationale luchthaven Bole in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. De bestemming was de Keniaanse hoofdstad Nairobi



- Aan boord waren 149 passagiers en 8 bemanningsleden, met 33 verschillende nationaliteiten



- Kort na opstijgen kwam het toestel om onduidelijke redenen in de problemen. Ongeveer zes minuten na vertrek werd het contact met het vliegtuig verloren



- De crash vond plaats ter hoogte van de stad Debre Zeit, ongeveer vijftig kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad



- Geen van de inzittenden heeft de crash overleefd



- Onder de doden zijn volgens buitenlandse media vijf Nederlanders. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen



- In het vliegtuig zaten verder ook mensen uit onder meer Amerika, China, Canada, Italië en Frankrijk



- Zowel de president van Ethiopië als de CEO van Ethiopian Airlines hebben nabestaanden gecondoleerd met hun verlies



- Het is de tweede keer binnen zes maanden dat er een Boeing 737 Max crasht. Op 29 oktober stortte een vliegtuig van Lion Air ook kort na het opstijgen in Jakarta neer in zee. Wereldwijd vliegen er zeker 174 toestellen van dit type



- Ethiopian Airlines, eigendom van de staat, wordt volgens persbureau AP vaak beschouwd als de best gerunde vliegmaatschappij in Afrika