Dit zijn Angela Merkels belangrijkste concurrenten

Duitsland maakt zich op voor de Bondsdagverkiezingen van komende zondag. De CDU van bondskanselier Merkel staat bovenaan in de peilingen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD. De rechts-populistische AfD lijkt de meeste kans te maken de derde partij te worden, waarmee voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een rechtse partij in de Bondsdag komt.

CDU/CSU

Volledig scherm Angela Merkel © AP

Partij: Christlich-Demokratische Union/Christlich-Soziale Union (CDU/CSU)

Politieke kleur: christendemocratisch

Leider: Angela Merkel

Percentage in de peilingen: 36 procent

De nu 63-jarige Angela Merkel is sinds 2005 bondskanselier in Duitsland en volgens de peilingen wint haar partij ook de verkiezingen van komende zondag met ruime voorsprong. Daarmee is ze verzekerd van haar vierde termijn als kanselier. Veel Duitsers beschouwen Mutti Merkel als een verstandige en pragmatische politica. Haar populariteit kelderde nadat ze in 2015 ruim een miljoen vluchtelingen toeliet in Duitsland. Inmiddels ligt ze weer ruim aan kop. Veel kiezers lijken haar stabiliteit te waarderen.

SPD

Volledig scherm Martin Schulz © AFP

Partij: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Politieke kleur: sociaaldemocratisch

Leider: Martin Schulz

Percentage in de peilingen: 22 procent

Martin Schulz verdiende zijn sporen als voorzitter van het Europees Parlement en bleek razend populair toen hij bekend maakte zich kandidaat te stellen voor de Bondsdagsverkiezingen. De 61-jarige politicus wist het 'Schulz-effect' maar kort vast te houden en ligt nu ver achter op Merkel. Schulz zou zich teveel op de vlakte houden en de kiezers onvoldoende duidelijk maken welke koers de sociaaldemocraten willen varen. De SPD-leider, die net over de grens bij Limburg is geboren, probeert Merkel nu aan te vallen door te stellen dat zij te weinig doet voor de gewone man en veel te lang aarzelt met het nemen van een besluit bij heikele onderwerpen, zoals de gespannen relatie tussen Duitsland en Turkije. Het lijkt weinig meer uit te halen. De SPD, die al jaren een regering vormt met Merkel, lijkt genoegen te moeten nemen met de tweede plek.

FDP

Volledig scherm Christian Lindner © AFP

Partij: Freie Demokratische Partei (FDP)

Politieke kleur: Liberaal

Leider: Christian Lindner

Percentage in de peilingen: 9 procent

De FDP was van oudsher vooral een partij voor ondernemers. Maar onder Christian Lindner voeren de liberalen nu een campagne die vooral de jonge kiezers moet aanspreken. De 38-jarige Lindner zet vol in op onderwijs, digitalisering en immigratie en maakt daarbij veel gebruik van sociale media. De nog relatief jonge partijleider werkte eerder mee aan het herschrijven van het verkiezingsprogramma van de liberalen. Bij de vorige verkiezingen haalde de FDP de kiesdrempel - die in Duitsland op 5 procent ligt - niet, waarmee de partij uit de Bondsdag verdween. Nu staan de liberalen weer hoog genoeg in de peilingen om terug te keren in het parlement.

Bündnis 90/Die Grünen

Volledig scherm Katrin Göring-Eckhardt en Cem Özdemir © REUTERS

Partij: Bündnis 90/Die Grünen

Politieke kleur: links

Leiders: Katrin Göring-Eckhardt en Cem Özdemir

Percentage in de peilingen: 8 procent

Hij treedt graag op de voorgrond, zij houdt zich liever wat op de vlakte. De 51-jarige Katrin Göring-Eckhardt en de evenoude Cem Özdemir zetten als duo met Bündnis 90/Die Grünen in op het milieu, meer Europa en de opvang van vluchtelingen. Merkel zou een coalitie met de partij niet uitsluiten, maar Göring-Eckhardt en Özdemir hebben zich tot dusverre nooit stellig uitgelaten over regeringsdeelname.

Alternative für Deutschland

Volledig scherm Alexander Gauland en Alice Weidel © Getty Images

Partij: Alternative für Deutsland

Politieke kleur: rechts-nationalistisch

Leiders: Alexander Gauland en Alice Weidel

Percentage in de peilingen: 11 procent

Alternative für Deutschland is opgericht in 2013. Aanvankelijk keerde de partij zich vooral tegen Europa, maar de nadruk is meer en meer komen te liggen op de islam en migratie. De AfD staat nu op 11 procent in de peilingen en maakt daarmee kans om als eerste rechts-nationalistische partij sinds de Tweede Wereldoorlog in de Bondsdag te komen. De partij won aan populariteit toen Angela Merkel in 2015 ruim een miljoen vluchtelingen toeliet in Duitsland. Maar de AfD is geplaagd door ruzies, die eerder al de kop kostten aan politiek leider Frauke Petry. De AfD telt nu twee leiders. De partij zet Alexander Gauland in voor het conservatieve geluid. Alice Wiedel is aangesteld om jongere kiezers aan zich te binden. Weidel is wat gematigder. Zo nam ze afstand van een campagneposter van de AfD met daarop de tekst: 'Nieuwe Duitsers? Wij maken ze zelf."

Die Linke

Volledig scherm Dietmar Bartsch en Sarah Wagenknecht © Getty Images

Partij: Die Linke

Politieke kleur: links

Partijleiders Dietmar Bartsch en Sarah Wagenknecht

Percentage in de peilingen: 10 procent