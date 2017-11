Dit zijn de hoofdrolspelers in roerig Zimbabwe

Aanleiding voor de meest recente onrust is het ontslag van de binnen de strijdkrachten populaire vicepresident Emmerson Mnangagwa (75). Oud-strijdmakker van Robert Mugabe in de onafhankelijkheidsstrijd in Zimbabwe. Uit die tijd stamt Mnangagwa's bijnaam 'de krokodil'.



Was tot voor kort als een van de favorieten om de 93-jarige Mugabe op te volgen, rivaal van presidentsvrouw Grace Mugabe. Gevlucht naar buurland Zuid-Afrika. Mnangagwa sprak van 'onophoudelijke bedreigingen' tegen hem en zijn familie. Hij zou in augustus een poging tot vergiftiging hebben overleefd. Nu Mugabe in hechtenis zit zou Mnangagwa naar voren zijn geschoven als regeringsleider.