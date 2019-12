Dit zijn de slachtoffers van de vulkaanramp, hulpverlener geschokt: ‘Het was net Tsjernobyl’

Een hulpverlener die naar het eiland vloog om de slachtoffers te helpen, was geschokt door wat hij zag. ,,Het was te vergelijken met de scènes in de recente tv-serie Chernobyl”, vertelde Russel Clark. Alles was bedekt met vulkaanas. ,,Het maakte een verpletterende indruk. Het was echt een schokkende ervaring.”



De Amerikaanse toerist Michael Schade ontsnapte aan de dood. Hij was op het eiland een half uur voor de hel uitbrak. Niets wees er volgens hem op dat de vulkaan zou uitbarsten, maar er viel hem wel iets anders op. ,,Het enige opvallende was dat de bijen op het eiland zo actief waren. Het waren er veel. Een van de bijen stak mijn moeder”, vertelde hij aan BBC.



De politie heeft ondertussen de nationaliteit van alle 47 mensen bekendgemaakt die aanwezig waren op het eiland tijdens de vulkaanuitbarsting. Vijf komen uit Nieuw-Zeeland, 24 uit Australië, vier uit Duitsland, twee uit China, twee uit het Verenigd Koninkrijk, negen uit de Verenigde Staten en een uit Maleisië. Wie daarvan is overleden of gewond geraakt, is door de autoriteiten niet naar buiten gebracht. Maar sommige slachtoffers hebben in de Nieuw-Zeelandse en Australische pers toch een gezicht gekregen.