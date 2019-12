Dochter van Schots IS-slachtoffer zweert lichaam van onthoofde vader te vinden

,,Het gebied waar hij is geëxecuteerd is niet helemaal veilig’’, vertelt ze. ,,Maar ik wilde er graag heen, al was het maar om van een afstand te kijken of het bestond.’’ Het vinden van de plek waar haar vader begraven ligt, zou voor Bethany het laatste stukje van de puzzel zijn. Tijdens haar verblijf in Syrië bezocht ze ook een massagraf en zag ze hoe Syriërs opgravingen deden en slachtoffers borgen.



,,Voor een moment had ik het gevoel hem terug te hebben’’, vervolgt Haines. ,,Hier in Schotland valt het me zwaar weer terug te keren naar het normale leven.’’ Het idee dat haar vaders resten op een steenworp afstand lagen, is moeilijk te verteren. ,,Het verhaal is nog niet afgelopen, ik moet weer terug en met meer mensen spreken. Ik wil zelf graven om het te zien.’’