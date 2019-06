Documenten opgedoken over transport van BUK-raket die MH17 neerhaalde

Uit de documenten blijkt dat meer dan 170 manschappen van de luchtafweereenheid in het Oekraïense grensgebied in de regio Rostov waren. Twee dagen voordat het toestel op weg van Schiphol naar Kuala Lumpur uit de lucht werd geschoten, kregen de troepen droge rantsoenen voor vijf dagen.



Het passagiersvliegtuig werd op 17 juli 2014 boven de Oekraïne door een luchtdoelraket van het type BUK geraakt en explodeerde in de lucht. Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 193 Nederlanders. 80 slachtoffers waren kinderen.



Het internationale onderzoeksteam JIT constateerde eerder al dat de pro-Russische separatisten beschikking hadden over de luchtafweerinstallatie, die van de 53ste luchtafweerbrigade was. Op amateurfoto's was de installatie op een vrachtwagen, begeleid door andere voertuigen, in het gebied rond Rostov te zien.