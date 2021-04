Documenten van IS-politie geven inkijkje in terreurstaat: ‘Totalitaire controle was enorm’

Frans meisje Mia (8) spoorloos: moeder gaf ‘complot­den­kers’ opdracht voor ontvoering

16 april Frankrijk is in de ban van de ontvoering van het meisje Mia (8). Zij werd dinsdag ontvoerd toen ze bij haar oma was. De politie vermoedt dat haar moeder met Mia naar het buitenland is gevlucht. Drie mannen zijn aangehouden op verdenking van het uitvoeren van de ontvoering. Volgens Franse media behoren zij tot een groepering die in de ban is van complotdenken.