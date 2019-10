Dode bij ingestort gebouw in België, zwangere vrouw onder puin: ‘Haal me hier alsjeblieft weg’

Opa aangehou­den voor doodslag na fatale val van kleindoch­ter­tje op cruise­schip

12:44 De opa van de Amerikaanse Chloe Wiegand, het 1,5-jarige meisje dat in juli uit een openstaand raam op een cruiseschip viel en de dood vond, is in Puerto Rico aangeklaagd voor doodslag. Salvatore Anello was aan het spelen met het meisje in de speelruimte. De ouders, Alan en Kimberly Wiegand, wijzen zelf met een beschuldigende vinger naar de cruisemaatschappij.