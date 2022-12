Het vuur woedde in het winkelcentrum van Chimki, een voorstad aan de noordkant van Moskou. Hulpdiensten melden dat het vuur in de nacht van donderdag op vrijdag uitbrak en inmiddels een oppervlakte van zo’n 7.000 vierkante meter beslaat. De enorme vlammenzee kon zich snel verspreiden doordat het dak is ingestort.

De brandweer is massaal uitgerukt om het vuur te blussen. Veel mensen moesten het gebouw ontvluchten om aan de brand te ontkomen. De hulpdiensten onderzoeken of er meer slachtoffers zijn.

In sommige Russische staatsmedia wordt gesuggereerd dat het om opzettelijke brandstichting gaat, maar in andere media wordt het waarschijnlijker geacht dat het vuur ontstond doordat de brandveiligheid in het winkelcentrum niet in orde was. Hulpdiensten wijzen op een elektriciteitskabel die vermoedelijk de brand heeft veroorzaakt. In het winkelcentrum zijn meer dan 200 winkels, die samen goed zijn voor ruim 175.000 vierkante meter aan winkeloppervlakte.