Dode en gewonde na schietincident voor ziekenhuis Parijs: ‘Dader schoot man van dichtbij in het hoofd’

Over het motief is er nog niks bekend. De politie sluit geen enkel scenario uit en houdt vanwege de vastberadenheid van de schutter ook rekening met een afrekening, verklaarde een woordvoerder van de Parijse veiligheidsregio. Burgemeester Francis Szpiner van het 16de arrondissement acht laatstgenoemde optie het meest waarschijnlijk. ,,We denken serieus aan een afrekening. Het is waarschijnlijk geen aanval op het vaccinatiecentrum (dat vanwege de coronapandemie is ingericht in het Hôpital Henry Dunant, red.)”, zei hij tegen nieuwszender FMTV.

De buurt rond het privéziekenhuis, niet zo ver van de Porte de Saint-Cloud, is momenteel afgezet. Het incident vond omstreeks 13.40 uur plaats. Volgens de nieuwszender werd de man meerdere keren in het hoofd geschoten. Alle hulp kwam voor hem te laat. Ziekenhuispersoneel ontfermde zich over de gewonde vrouw, die als veiligheidsbeambte werkt in het Henry Dunant-ziekenhuis.



Ooggetuige

De manager van een restaurant tegenover het ziekenhuis hoorde naar eigen zeggen knallen, keek in de richting waar ze vandaan kwamen en zag hoe een man met een capuchon een andere man neerschoot. ,,Daarna liep de schutter naar het slachtoffer dat op de grond lag en schoot hem van dichtbij tweemaal in het hoofd’’, verklaarde hij tegen de nieuwszender. Volgens de ooggetuige had het slachtoffer een half uur voordien bij hem een koffie om mee te nemen besteld. ,,De schutter liep doodgemoedereerd weg en stapte zo'n 500 meter verder op een klaarstaande scooter.’’

Het ziekenhuis wordt beheerd door het Franse Rode Kruis. Het is een geriatrisch ziekenhuis dat momenteel ook dienst doet als vaccinatiecentrum.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.