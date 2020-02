Dode en gewonden bij schietpartij in Berlijn

New Yorkse Burgemees­ter De Blasio steunt Democraat Sanders

14 februari Burgemeester Bill de Blasio van New York steunt senator Bernie Sanders in diens poging president te worden namens de Democraten. De vooraanstaande Democraat De Blasio zal zijn steun dit weekend bekendmaken en naar Nevada reizen om Sanders persoonlijk bij te staan in diens campagne, meldt The New York Times.