Dode en tientallen gewonden bij brand in Duits ziekenhuis

Brandweermensen hadden het vuur, dat maandagavond laat was uitgebroken op een patiëntenkamer, rond 01.30 uur geblust. De bluswerkzaamheden werden bemoeilijkt doordat een zuurstofleiding het vuur versterkte. In de kamer vonden de hulpdiensten het dodelijke slachtoffer.

In juli brak er brand uit in een longkliniek in Keulen-Mehrheim, waarbij een patiënt om het leven kwam. De Duitse stichting voor patiëntenbelangen had in de nasleep van die brand de brandveiligheid in Duitse klinieken en verzorgingstehuizen “ontoereikend” genoemd.