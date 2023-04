Dode en vijf gewonden na instorten parkeergarage Manhattan

Nederland­se ‘festival­gan­ger’ doodgere­den in België, automobi­list gevlucht

Bij een aanrijding in het Belgische Kinrooi, vlak over de grens bij Weert, is afgelopen nacht een 58-jarige Nederlander omgekomen. De man zou er door zijn dochter zijn afgezet om naar festival Pepelrock te gaan, meldt Het Laatste Nieuws.