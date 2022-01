Dode op Tonga: Britse meegesleurd door tsunami nadat ze haar honden wilde redden

VIDEOAustralië en Nieuw-Zeeland hebben verkenningsvluchten naar de eilandstaat Tonga in de Stille Oceaan gestuurd om daar de schade door de onderzeese vulkaanuitbarsting te bekijken. Communicatie met Tonga is nog steeds lastig doordat de enige onderzeese glasvezelkabel naar de eilandengroep beschadigd is. De precieze schade op de eilanden is nog onduidelijk. Wel komen de eerste meldingen over slachtoffers . Zo zou het lichaam zijn gevonden van een vrouw die door de golven werd meegesleurd.

Volgens Nieuw-Zeelandse media is de meeste schade aan de westkust van het hoofdeiland Tongatapu en in hoofdstad Nuku’Alofa op dit eiland. De vulkaan bij Tonga barstte zaterdag uit, met een tsunami tot gevolg. De eruptie van de vulkaan was zo groot dat die overal op aarde meetbaar was door verschil in luchtdruk, ook in Nederland. In Peru, 10.000 kilometer van Tonga, verdronken twee vrouwen vanwege abnormaal hoge golven door de tsunami na de uitbarsting.

Tonga is momenteel vrij van corona. Autoriteiten vrezen dat het coronavirus ook de eilandstaat bereikt met de komst van noodhulp. Australië en Nieuw-Zeeland hebben vliegtuigen klaarstaan om noodmiddelen te sturen. De aswolk die sinds de eruptie boven het gebied hing, maakte eerdere vluchten onmogelijk.

Nieuw-Zeeland wil vandaag met een militair transport essentiële voorraden sturen, waaronder drinkwater. As vormt namelijk een groot gezondheidsrisico als het in dat water terechtkomt. Een complicerende factor is dat Tonga tot dusver coronavrij wist te blijven. Autoriteiten vrezen dat het coronavirus ook de eilandstaat bereikt met de komst van noodhulp.

Geen internet

De communicatie met Tonga is nog altijd zeer beperkt. Volgens het bedrijf dat de internetkabel bezit die het eiland onder water verbindt met de rest van de wereld, is de kabel waarschijnlijk 10 tot 15 minuten na de eruptie gebroken. Deze bevindt zich boven een koraalrif, dat scherp kan zijn.



Reparatie zou weken kunnen duren. De meeste inwoners van het eiland zitten daardoor zonder internet. Bovendien kunnen ze niet bellen met het buitenland. Een lokaal telefoonnetwerk lijkt wel te functioneren. Zij die wél boodschappen de wereld in kregen, beschreven dat hun land er na de uitbarsting en tsunamigolven van iets minder dan een meter hoog (80 centimeter) uitzag als een maanlandschap.



Eerste dode

Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen, is nog niet duidelijk. Er valt in elk geval zeker één dode te betreuren. Een Britse vrouw die na de tsunami in Tonga vermist was, is overleden, zo heeft haar familie bekendgemaakt. Volgens haar broer Nick Eleini kwam de 50-jarige Angela Glover uit Brighton om het leven toen ze haar honden probeerde te redden. Haar man James zou haar lichaam hebben gevonden in struikgewas.

Toen de vrouw in het weekend als vermist gold, deden haar familie en vrienden nog een oproep naar informatie. Op Facebook zeiden ze daarbij dat James zich aan een boom had vastgehouden terwijl zijn echtgenote en de honden werden weggespoeld.

Het Britse koppel woonde op Tonga en was er volgens de familie heel geliefd. James baat er een tattooshop uit, Angela richtte er de dierenorganisatie Tongan Animal Welfare Society op. ,,Ze had een enorme liefde voor honden en haar organisatie hielp en rehabiliteerde zwerfdieren voordat er een thuis voor ze werd gezocht", meldt de familie tegenover de Britse omroep BBC.

Klimaat

Wetenschappers hebben gemeld dat ze niet denken dat de uitbarsting een significante impact heeft op het klimaat van de aarde. Grote erupties kunnen soms voor tijdelijke afkoeling zorgen, als zwaveldioxide (SO2) in de dampkring wordt gepompt. Die zweeft daar als vloeistofdeeltjes: aerosolen die het zonlicht weerkaatsen en daardoor een koelend effect hebben. In het geval van de Tonga-uitbarsting bleek echter dat de hoeveelheid zwaveldioxide die de lucht in is geblazen een minimaal effect heeft, van mogelijk 0,01 graden Celsius.

De explosie van de Hunga Tonga Hunga Ha’apai-vulkaan bij Tonga was de laatste in een reeks van heftige erupties. Eind 2014 en begin 2015 zorgden vulkaanuitbarstingen voor het ontstaan van een nieuw, klein eiland. De luchtvaart rondom de archipel was dagenlang verstoord.

Satellietbeelden van de eruptie.