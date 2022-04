Dode patiënt ligt vier dagen onopgemerkt op spoedeisende hulp in Brits ziekenhuis

Een ziekenhuis in de Britse plaats Grimsby is in ernstige verlegenheid gebracht nadat een overleden patiënt vier dagen in een kamer op de spoedeisende hulp had gelegen zonder dat iemand het doorhad. Het bestuur erkent de fout en gaat in een verklaring door het stof.

De patiënt, van wie de identiteit niet bekend is gemaakt, overleed niet zo lang geleden in het Diana, Princess of Wales-ziekenhuis, 150 kilometer ten oosten van Manchester. Hoe het kon dat de persoon zo lang onopgemerkt bleef door het personeel, wordt onderzocht door de Britse zorgautoriteiten, schrijft BBC News.

De nabestaanden hebben excuses aangeboden gekregen van het ziekenhuis. ,,We onderzoeken waarom de patiënt niet op tijd naar het mortuarium is gebracht”, zegt directeur van het ziekenhuis Peter Reading tegen de regionale nieuwssite GrimbsyLive. ,,We hebben de familie geïnformeerd en ik wil nogmaals mijn condoleances en excuses aanbieden. We zullen de bevindingen van het onderzoek, zodra die er zijn, met de familie delen. We hebben het incident ook gemeld bij de relevante externe organisaties.”

Waaraan de persoon is overleden, is vanwege privacyoverwegingen niet naar buiten gebracht. De patiënt is alsnog naar het mortuarium gebracht. Of de familie juridische stappen gaat ondernemen, is niet duidelijk.