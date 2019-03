Dodelijk geintje: 20 jaar cel voor Amerikaanse gamer na valse noodoproep

Door de dood van Finch kreeg het maken van dreigtelefoontjes door gamers nationale aandacht. Het zou een wijdverbreide tactiek zijn om elkaar dwars te zitten. De FBI kreeg al in 2008 te maken met de eerste gevallen van swatting, dat verwijst naar de Special Weapons and Tactics-teams van de politie. Door de jaren heen werden de bellers echter steeds slimmer en weten precies hoe ze bepaalde hulpverleners, zoals brandweer en politie, in actie krijgen.



,,Zonder ooit een stap in Witchita gezet te hebben, veroorzaakte de verdachte een chaotische situatie die snel van gevaarlijk in dodelijk veranderde’’, sprak openbaar aanklager Stephen McAllister in november vorig jaar. ,,Zijn redenen waren onbeduidend en zijn minachting voor de veiligheid van anderen is schokkend.’’ De maximum straf voor het doen van een valse melding is levenslang. Barris krijgt in ruil voor zijn bekentenis het minimum van 20 jaar.



De familie van slachtoffer Finch heeft de stad Witchita en de betrokken agenten aangeklaagd. Volgens de politie zou de agent die hem doodschoot hebben gedacht dat Finch een wapen pakte, toen de man zijn hand naar zijn broeksriem bracht. Het openbaar ministerie weigerde de agent te berechten. Viner en Gaskill pleitten niet schuldig te zijn aan samenzwering, fraude en het belemmeren van de rechtsgang. Uitspraak volgt nog.