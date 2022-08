Doden bij nieuwe Israëlische aanvallen op Gaza, Islamitische Jihad bevestigt wapenstilstand

Bij hernieuwde aanvallen zijn vandaag vijf mensen onder wie vier kinderen omgekomen, meldt het ministerie van Gezondheid van Hamas, de militante groep die Gaza regeert. Daarmee zou het totale aantal doden sinds de aanvallen vrijdag begonnen, op 41 zijn gekomen. Vijftien daarvan zijn kinderen volgens het ministerie, dat ook 311 gewonden meldt.



Ook zeker twee hooggeplaatste Palestijnse leiders van de Islamitische Jihad, dat een grote aanwezigheid heeft in Gaza, zijn om het leven gekomen. Een van hen is Khaled Mansour, bevestigde de beweging vandaag nadat het Israëlische leger gisteravond in een verklaring zei ‘kopstukken van Islamitische Jihad’ te hebben geneutraliseerd. Mansour had de leiding in het zuidelijke gedeelte van de Gazastrook. Vrijdag werd de hoge commandant Taysir al-Jabari al gedood.



Er zijn tot nu toe geen doden of gewonden gemeld aan Israëlische zijde.