Achtergrond Na staats­greep in Duitsland wilde 'keizer' Heinrich Reuss meteen banden met Rusland aantrekken

Rusland negeerde naar verluidt signalen over een aanstaande couppoging in Duitsland. Er lopen, ook in de Bondsdag, andere lijntjes tussen Duitse rechtsextremisten en Moskou. Prins Heinrich Reuss, die zichzelf als keizer zag na de staatsgreep, had al contact met het Russische consulaat in Berlijn.

8 december