Dodenaantal door tyfoon Rai op Filipijnen loopt op tot meer dan 200

Levenslang voor Britse necrofiel die 102 lijken misbruikte: ‘Uw daden zijn inhumaan’

Een Britse oud-ziekenhuismedewerker die twee moorden op zijn geweten heeft en meer dan honderd lijken van vrouwen seksueel misbruikte, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. David Fuller (67) heeft het misbruik erkend, evenals de moord op twee vrouwelijke patiënten in 1987 in Tunbridge Wells in het zuiden van Engeland.

15 december