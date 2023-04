Dodental bij Keniaanse sekte die zichzelf uithongerde stijgt verder tot 73

Het aantal doden bij een Keniaanse sekte waarvan leden zich uithongerden, is verder gestegen. Volgens de laatste cijfers van de politie zijn er inmiddels 73 slachtoffers in massagraven gevonden.

De doden gelden als aanhangers van de sekte Good News International Church. Ze zouden ervan overtuigd zijn geweest dat ze Jezus gingen ontmoeten als ze verhongerden.

De ontdekking werd gedaan in het Shakahola-bos, dat ongeveer zo groot is als het New Yorkse Central Park, in de buurt van de kustplaats Malindi. Het onderzoek naar de sekte begon nadat de politie onlangs elf leden van de sekte wist te redden van een opzettelijke hongerdood. Vier andere leden lieten het leven op weg naar het ziekenhuis.

Sekteleider Paul Nthenge Mackenzie werd kort daarna opgepakt en ging daarna zelf in hongerstaking. Hij zegt dat hij niet op de hoogte is geweest van de gebeurtenissen die hebben geleid tot de dood van zijn aanhangers en beweert dat hij het doelwit is van vijandige propaganda van oud-collega’s. Hij zegt te bidden tijdens zijn hechtenis.

De autoriteiten zinspelen op maatregelen om een herhaling van dit soort drama’s te voorkomen.

Drie kinderen

Onder de slachtoffers zijn zeker ook drie kinderen. De politie vond in eerste instantie 21 lichamen. ,,We hebben alleen nog maar aan de oppervlakte gegraven, waardoor we vrezen dat we nog meer lichamen zullen vinden’’, zei een politiebron die anoniem wilde blijven zaterdag. Zondag kwam het nieuws naar buiten dat er 47 lichamen zijn gevonden. Inmiddels zijn dat er dus 73.

In het bos, dat is afgesloten voor het publiek, gaan de zoekacties verder. De Keniaanse politiechef Japhet Koome kwam maandagochtend langs in het woud. De Keniaanse minister van Buitenlandse Zaken Kithure Kindiki zal de plaats dinsdag bezoeken.