Dodental bij ontploffing in Turkse kolenmijn stijgt tot 28

LIVE | Luchtalarm in grote delen Oekraïne, Saoedi-Ara­bië biedt humanitai­re hulp

In grote delen van Oekraïne klinkt zaterdagochtend het luchtalarm, melden Oekraïense media. Of de luchtalarmen werden gevolgd door aanvallen is nog niet duidelijk. Saoedi-Arabië heeft Oekraïne 400 miljoen dollar aan humanitaire hulp geboden. Kroonprins Mohammed bin Salman beloofde bovendien te blijven bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne en zei alles in het werk te zullen stellen om de situatie te de-escaleren. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

7:30