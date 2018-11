Dodental branden Californië loopt op tot 23, brandweer ziet geen heil meer in blussen

Update/VideoAl zeker 23 mensen zijn omgekomen bij de felle bosbranden in Californië in de Verenigde Staten. Het vuur slaat zo snel en verwoestend om zich heen, dat de brandweer niet eens probeert om de boel te blussen. Dat hebben de autoriteiten gezegd bij een persconferentie.

,,Het vuur bestrijden is niet te doen. In plaats daarvan helpt onze brandweer om iedereen in veiligheid te brengen,” zegt Scott McLean van het Californische Forestry and Fire Protection.

De vlammenzee bij het stadje Paradise, waar zo'n 30.000 mensen wonen, is binnen één dag verviervoudigd en beslaat nu 285 vierkante kilometer. Zeker 6700 huizen en gebouwen zijn verwoest. Nog zo'n tienduizend huizen in het district Butte County worden bedreigd door het vuur. ,,Zo'n beetje het hele stadje is verwoest,” zegt McLean.

De meeste dodelijke slachtoffers vielen in de buurt van Paradise. Een van hen kon thuis niet op tijd wegkomen voor de vlammen. De overige slachtoffers bleken verbrand te zijn in of vlak bij hun auto’s toen ze door het vuur werden ingesloten. Gezien de ernstige brandwonden was identificatie niet meteen mogelijk, zei de sheriff van Butte County. Nog zeker 35 mensen worden vermist.

Door de diverse branden in de Amerikaanse staat zijn bijna 160.000 mensen op de vlucht geslagen. Volgens de autoriteiten zijn er ook elders dodelijke slachtoffers gevallen, maar is nog niet bekend hoeveel, zei rampenbestrijdingsleider Mark Ghilarducci. ,,Hartverscheurend,” zegt hij over de omvang van de branden.

Volledig scherm Een huis in Paradise gaat geheel in vlammen op © AFP

Ook in het zuiden woeden twee grotere branden. Twee mensen kwamen daar om het leven. De bekende kustplaats Malibu, waar veel sterren wonen, moest gedeeltelijk worden geëvacueerd. Lady Gaga en Kim Kardashian waren onder de beroemdheden die hals over kop hun woning moesten verlaten.

De nationale meteorologische dienst sprak van extreme omstandigheden en waarschuwde voor meer branden door de aanhoudende droogte en zomertemperaturen.

Volledig scherm Duizenden mensen zijn geëvacueerd. © AFP