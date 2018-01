Dodental door extreme kou VS loopt verder op

Ook vrijdag werd op sommige plaatsen een temperatuur van -30 graden gemeten. Door de stormachtige wind en de vele sneeuw voelt het nog veel kouder aan. ,,Het is gevaarlijk buiten, blijf thuis!'', meldt de Amerikaanse weerdienst National Weather Service via Twitter.

Times Square in New York bood gisteren een ongewone aanblik. Op het plein, dat doorgaans vol staat met toeristen, was het nagenoeg uitgestorven. Ook de toeristische attracties in de hoofdstad Washington waren zo goed als verlaten. Ook het grootste deel van scholen in het oosten van de VS waren vrijdag voor de tweede dag achtereen gesloten.