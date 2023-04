Dodental door storm en tornado’s in de VS loopt op

Het dodental door de storm en tornado’s die dit weekend verschillende delen van de Verenigde Staten teisterden is opgelopen naar 32. De nationale weerdienst NWS waarschuwt voor meer noodweer in Texas zondagavond (lokale tijd).

De afgelopen dagen werden in zeven staten in het zuiden en midwesten van het land in totaal meer dan vijftig tornadowaarschuwingen afgegeven. Honderdduizenden mensen zaten vanwege het noodweer zonder stroom. Vooral Tennessee werd zwaar getroffen: vijftien mensen kwamen om in de staat.

President Joe Biden riep zondag de noodtoestand uit in Arkansas, waardoor die staat federale hulpfondsen kan aanspreken. Hij sprak ook met de gouverneurs van andere getroffen staten over noodhulp en zegde federale steun toe voor de wederopbouw van zwaar beschadigde gebieden. ,,We kunnen niets doen om het gat te vullen in de harten van veel te veel families die naasten zijn verloren dit weekend, maar we zullen er voor ze zijn als ze weer opbouwen en herstellen”, aldus de president in een statement.

In Mississippi vielen een week geleden al 26 doden bij een tornado die meer dan een uur lang over een strook van bijna 60 kilometer raasde. Dat is een erg lange tijd voor een tornado. President Biden heeft vrijdag die staat bezocht om medeleven te betuigen