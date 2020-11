Dodental Filipijnen door tyfoon Vamco loopt op naar 53

‘Belangrij­ke leider al-Qaida in geheim vermoord in Iran’

9:01 De op een na hoogste leider van al-Qaida, die ervan wordt beschuldigd een van de meesterbreinen te zijn van de dodelijke aanslagen in 1998 op Amerikaanse ambassades in Afrika, is drie maanden geleden in Iran vermoord. Dat hebben inlichtingenfunctionarissen bevestigd, meldt The New York Times.