Dodental Keniaans sektedrama stijgt tot boven de tweehonderd

Jury acht Trump schuldig aan aanranding en belasteren van schrijf­ster

Een federale jury in New York heeft Donald Trump (76) dinsdag schuldig bevonden aan seksueel misbruik van schrijfster E. Jean Carroll (79), in het voorjaar van 1996 in een paskamer van een luxe warenhuis. Hij maakte zich ook schuldig aan smaad, luidde het in de civiele zaak tegen de voormalige president.