Dodental noodweer Canada loopt op tot acht, vele huishoudens zonder stroom

Zo kwam in Brant County, ten zuiden van Toronto, een man om het leven toen een boom op de caravan viel waarin hij verbleef. In dezelfde regio werd enkele minuten later een vrouw van in de zeventig verpletterd door een boom. Een ander slachtoffer, een vrouw van in de vijftig, verdronk in de rivier die Ottawa scheidt van de stad Gatineau, in de provincie Quebec, nadat haar boot in de storm kapseisde.