Dodental zware aardbeving Mexico loopt snel op

Op foto's is te zien hoe burgers brokstukken aan de kant proberen te krijgen. Daarnaast zijn enkele kerktorens ingestort en zouden mensen nog vastzitten in gebouwen waar een brand woedt. Tientallen mensen zijn in Mexico-Stad levend onder het puin vandaan gehaald. Volgens persbureau AFP kwamen 21 kinderen om het leven toen hun school instortte.



Reddingswerkers zijn nog steeds naarstig op zoek naar overlevenden. Volgens getuigen werd daarbij een vrouw gered onder een ingestort gebouw vandaan. Na gejuich werd gevraagd om stil te zijn zodat de reddingswerkers konden luisteren of nog nieuwe overlevenden onder het puin lagen. Zeventig mensen zijn in de hoofdstad gewond naar het ziekenhuis gebracht.



Mexico-Stad meldde tot nu toe al 117 doden. De gouverneur van Morelos sprak over zeker 55 doden in zijn staat. Het epicentrum lag in de staat Puebla waar 32 doden werden geteld. In de staat Mexico zijn ten minste 10 mensen overleden door het natuurgeweld en 3 in Guerrero.



Het Amerikaanse instituut USGS sprak over een aardbeving met een kracht van 7.1. Ten tijde van de beving renden mensen massaal in paniek de straat op. Bijna 4 miljoen mensen zitten zonder stroom. .