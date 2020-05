Donald Trump: ik slik anti-malariamiddel tegen coronavirus

Trump neemt het antimalaria-medicijn in combinatie met een zinksupplement. Hiervan is de werking nog niet bewezen, er zijn zelfs studies die uitwijzen dat behandeling met het medicijn een negatief effect heeft. De malariamiddelen kunnen volgens onderzoek ernstige hartritmestoornissen veroorzaken bij coronapatiënten, in sommige gevallen met dodelijke afloop. Daarnaast zijn lever- en nierproblemen, zenuwcelbeschadiging met epileptische aanvallen als gevolg en een laag bloedsuikergehalte bekende bijwerkingen.

Trump is een andere mening toebedeeld. Hij beschouwt hydroxychloroquine als een betrouwbaar medicijn tegen het coronavirus. ,,Ik heb het mijn dokter gevraagd en hij zei dat het geen kwaad kon”, stelde Trump vanavond tijdens een persconferentie. ,,Ik neem elke dag een pil. Veel hulpverleners die in de frontlinie staan ook. Volgens mij werk het, ik heb er veel goede verhalen over gehoord.”

Een verslaggever vraagt Trump naar bewijs dat het middel effect heeft. ,,Ben je klaar voor het bewijs?”, reageert Trump. ,,Hier is mijn bewijs. Ik krijg er veel positieve telefoontjes over, wat heb je te verliezen?”



Vraagtekens

Er worden steeds meer vraagtekens gezet bij het gebruik van de antimalariamiddelen chloroquine en hydroxychloroquine in de strijd tegen het coronavirus. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwde eind april voor de ernstige bijwerkingen die de middelen kunnen geven.

Trump trok zich daar al eerder niets van aan. ,,Het is misschien wel de grootste gamechanger in de geschiedenis van de medische wereld” en ,,Het is een gevoel, ik ben gewoon een slimme jongen”, zei Trump tijdens een eerdere persconferentie. De president bestelde miljoenen doses van het middel. Het CBG raadt zorgverleners aan om de malariamedicijnen alleen in het kader van de klinische studies te gebruiken.

Uithaal naar WHO

Donald Trump maakte behalve het slikken van het anti-malariamedicijn ook bekend dat hij nog twijfelt over de hoogte van de Amerikaanse bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hij zegde de financiële steun eerder op, omdat hij vindt dat de WHO niet goed om is gegaan met de uitbraak van het coronavirus. Zaterdag meldden Amerikaanse media dat de bijdrage deels wordt hersteld.

,,Ik zat te denken aan 40 miljoen dollar, maar sommige mensen vonden dat zelfs nog te veel”, zei de president. Trump maakt binnenkort meer bekend over de steun aan de WHO. ,,Ik wilde maandag niet spreken tijdens de digitale bijeenkomst van de WHO. Dat doe ik binnenkort.” Trump haalde wederom uit naar de gezondheidsorganisatie. ,,Het is een marionet van China. Alles draait daar om China. De WHO heeft slecht werk geleverd.”