Donald Trump: Ik was helemaal niet te laat bij theevisite Queen Elizabeth

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woest gereageerd op de beschuldiging dat hij op 13 juli een kwartier te laat zou zijn gearriveerd voor zijn theevisite bij koningin Elizabeth in Windsor Castle. ,,Ik was juist vijftien minuten te vroeg, waardoor mijn vrouw Melania en ik moesten wachten op de queen.''

Volgens Trump, zo verkondigde hij gisteren tijdens een campagnebijeenkomst in de Amerikaanse staat Pennsylvania, zijn de in de media verschenen berichten over zijn 'gênante' bezoek aan de 92-jarige Elizabeth 'een walgelijke vorm van nepnieuws'. ,,Melania en ik kwamen door omstandigheden te vroeg aan bij Windsor Castle, waar we vervolgens in aanwezigheid van de koninklijke garde rustig buiten hebben staan wachten'', aldus de president. Erg vond hij dat niet. ,,Het ging immers om een afspraak met de koningin en die vind ik fantastisch.''

Tijdens hun ontmoeting hadden de koningin en Trump 'een fijn gesprek'. ,,We hadden een goede verstandhouding, ze was op een positieve manier erg onder de indruk van mijn vrouw Melania en dat was wederzijds. De ontmoeting zou eigenlijk vijftien minuten duren, maar uiteindelijk zaten we meer dan een uur gezellig te praten onder het genot van een lekker kopje thee. Dat komt omdat we goed met elkaar omgingen. En nee, verder ga ik inhoudelijk niet in op het gesprek, omdat dat nu eenmaal niet hoort.''

Tijdens zijn betoog in Pennsylvania herhaalde Trump zo langzamerhand helemaal klaar te zijn met nepnieuws waardoor hij in zijn ogen onterecht in een kwaad daglicht wordt gesteld. ,,Ik was in dit geval de eerste die aankwam en in geen geval nummer twee, zoals wordt geschreven. Uiteindelijk was ik inderdaad te laat, omdat het gesprek met de koningin uitliep.''

Trump ging niet in op de vergelijking die journalisten maakten met het bezoek dat zijn voorganger Barack Obama en zijn echtgenote Michelle ooit brachten aan Elizabeth. Zij werden verwelkomd in Buckingham Palace - dé koninklijke residentie - en spraken vele uren met de nog altijd regerende monarch.

