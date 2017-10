Dood door overwerk: Japanse sterft na 159 uur extra arbeid

Sheriff Las Vegas: Moeilijk te geloven dat schutter alleen opereerde

10:11 Handelde schutter Stephen Paddock (64) in zijn eentje toen hij zondag het bloedbad aanrichtte in Las Vegas? Sheriff Joseph Lombardo denkt dat hij hulp had, zei hij vannacht tijdens een persconferentie waarbij nieuwe details werden onthuld. Ook zei hij dat er bewijs is dat Paddock een ontsnappingsplan had.