'Dood van Maltese journaliste gelinkt aan brandstofsmokkelnetwerk'

Daphne Caruana Galizia, die vorige week in Malta om het leven kwam door een autobom , is waarschijnlijk het slachtoffer van maffiapraktijken. Dat meldt The Guardian op basis van informatie van een Italiaanse officier van justitie.

Carnelo Zuccaro, een hoofdofficier in Sicilië die de leiding heeft in het onderzoek naar een brandstofsmokkelnetwerk, vertelde de krant dat hij 'de mogelijkheid niet kan uitsluiten' dat sommige van zijn beoogde verdachten - uit Libië, Malta en Italië - achter de moord op Caruana Galizia zitten. Met de brandstofsmokkel zouden miljoenen euro's gemoeid zijn.

,,Ze werkte in het verleden aan artikelen over brandstofsmokkel tussen Libië en Malta'', aldus Zuccaro. Sommige betrokkenen binnen zijn onderzoek zouden volgens hem ook wel eens genoemd zijn in artikelen van de journaliste.

Arrestaties

Inmiddels heeft de Italiaanse politie verschillende arrestaties gedaan met betrekking tot de brandstofsmokkel. Geen van die arrestanten is formeel beschuldigd van betrokkenheid bij de dood van de journaliste.

Een van de gearresteerde mannen is de Maltees Darren Debono. Hij werd vrijdag opgepakt op het eiland Lampedusa en wordt beschuldigd van deelname aan een illegaal netwerk op Malta dat banden heeft met Libische rebellen en voor tientallen miljoenen euro's aan brandstof van Libië naar Europa smokkelde. Hij wordt ook niet beschuldigd van betrokkenheid bij de moordzaak.

De politie in Malta heeft aangegeven dat ze 'alle mogelijkheden onderzoekt', gerelateerd aan de dood van de journaliste. Er zou onmiddellijk na de arrestatie van Debono contact zijn gelegd met de politie in Italië.

Contacten met Libië

Voormalig voetballer Debono werd een aantal keer genoemd in het werk van Caruana Galizia. In een blog dat ze in februari 2016 publiceerde, zei ze dat Debono een restauranteigenaar en visser was die 'veel zaken deed met Libië'. Ook beweerde ze een dreigmail te hebben ontvangen van een familielid van Debono die van slag was vanwege haar eerdere artikelen over de familieactiviteiten.

Caruana Galizia schreef in haar blog dat Debono het risico liep 'opgeblazen' te worden na de moord op twee andere 'vissers' die banden hadden met Libië en 'in hun auto's waren opgeblazen'. Debono's voormalige advocaten wilden tegenover The Guardian geen commentaar geven op de speculaties en beweerden dat ze geen contact met hem hadden gehad.