‘Dood van Nederlander in Malta is niet enige mysterieuze ongeluk op het eiland’

Vijf jaar na de vondst van zijn levenloze lichaam op een strand in Malta is de dood van de 22-jarige Justin Plette uit Deventer nog altijd gehuld in een waas van vragen. De Nederlander is niet het enige buitenlandse slachtoffer op het eiland bij wie dat het geval is, meldt een Maltees platform voor onderzoeksjournalistiek. Justins moeder schreef afgelopen weekend op Facebook een ontroerend eerbetoon aan haar zoon.

,,Hier zijn we dan, vijf jaar nadat je deze wereld verliet. Veel, veel te snel. Het was opnieuw wassende maan, net als vijf jaar geleden. Voelt het als vijf jaar geleden? Absoluut niet. De tijd verstrijkt weliswaar maar het verdriet blijft. Net als het gevoel jou te missen’’, begint Margit Plette-Ter Veer haar eerbetoon in het Engels. Zaterdag was het precies vijf jaar geleden dat politieagenten het lichaam van haar zoon vonden op de rotsen bij St. George's Bay, liggend in foetushouding. Zijn mobieltje en portemonnee waren verdwenen, zijn gezicht vertoonde krassen en blauwe plekken.

De croupier en helpdeskmedewerker van een iGaming-bedrijf op Malta verdween tijdens een avondje stappen met vrienden. Ze bezochten een club. Hij ging vast naar buiten toen zij nog naar het toilet gingen maar bij buitenkomst ontbrak elk spoor van hem. Hij overleed door hartfalen als gevolg van (verdovende) drugs, zo verklaarde zijn moeder tegenover Maltese media.

‘Zijn familie was ervan overtuigd dat Justin stierf nadat anonieme individuen hem gedrogeerd hadden en zijn bezittingen hadden gestolen. Dit vanuit de wetenschap dat hij weliswaar wat had gedronken, maar niet dronken was en geen drugs had gebruikt’, schrijft het journalistieke onderzoeksplatform The Shift News in een artikel over meerdere mysterieuze ongelukken met buitenlanders op het eiland.

Spanjaard en Duitser

Quote De datum waarop je stierf is altijd moeilijk, de dag waarop je werd geboren houd ik in gedachten Margit Plette-Ter Veer, moeder van Justin Zo overkwam een Spaanse student een dag eerder iets soortgelijks als Justin. Ook hij werd volgens de onderzoeksjournalisten gedrogeerd, weggesleept en beroofd. Met dit verschil dat de Spanjaard weer wakker werd.



In juli 2016 werd aan de voet van een klif het lichaam gevonden van de Duitse vakantieganger Mike Mansholt (17). Hij zou met zijn fiets naar beneden zijn gestort maar ook zijn mobieltje en portemonnee waren verdwenen. Net als zijn go-pro-camera en rugzak, schrijft het onderzoeksjournalistieke platform. Volgens zijn vader kwamen de verwondingen van zijn zoon en schade aan diens fiets niet overeen met die van een val van de rotsen. Een tweede lijkschouwing in Duitsland wees uit dat organen ontbraken. Volgens een medisch deskundige in Malta hadden knaagdieren het lichaam aangevreten. Het onderzoek werd in 2018 heropend maar leidde tot dezelfde conclusie: Mike stierf waarschijnlijk door een val van de rotsen.

Sterfdag