Dood zeemonster zaait verwarring bij biologen

Het levenloze dier had geen zichtbare ogen en een lichaamsvorm van een soort cilinder. Preeti Desai raakte gefascineerd door de monstervis en plaatste een foto op Twitter. Zelf dacht ze eerst aan een lamprei, een kaakloze vissoort. ,,Maar gezien de bek kon dat niet kloppen.''



Volgens biologen kan het gaan om een vis uit de palingfamilie, maar welke is nog onduidelijk. Ook werd gesuggereerd dat het een soort slangaal is die vaak voorkomt in de Golf van Mexico. Deze vissen leven teruggetrokken op 30 tot 90 meter diepte. Af en toe wagen ze zich in ondiepe wateren. Hun ogen zijn klein en kunnen zijn vergaan op het moment dat Desai de vis vond.



Dr. Kenneth Tighe van het Smithsonian National Museum of National History denkt dat het een zeepalingsoort is. Hij denkt ook aan een gevlekte buisaal of een kongeraal, een straalvinnige vis behorende tot de familie van zeepalingen.



Helemaal zeker is hij niet, gezien het indrukwekkende gebit. ,,Het is jammer dat de staartpunt er niet meer bij zit, daaruit hadden we het kunnen afleiden.''