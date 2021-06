Doodgestoken Nederlander (21) in Granada: 14 jaar cel geëist tegen hoofdverdachte

De Spaanse justitie heeft een gevangenisstraf van 14 jaar geëist tegen de vermeende verantwoordelijke voor de dood van een 21-jarige Nederlander, in november 2016 in Granada. Hobbybokser Oussama Attadlaoui uit Eindhoven bezweek aan de verwondingen die hij opliep bij een straatruzie in de stad. Hoofdverdachte Joaquín R.T. (26) staat terecht voor doodslag maar ontkent.

Volgens de openbaar aanklager stak de hoofdverdachte op 27 november 2016 omstreeks 08.00 uur met een mes van ongeveer 20 centimeter ,,tot driemaal” in op het slachtoffer. Dat gebeurde tijdens een ruzie in de buurt van een discotheek en een fastfoodtentje. De Nederlander liep verwondingen op in borst en buik en overleed zo'n anderhalf uur later in een ziekenhuis. Zijn lichaam vertoonde ,,tekenen van strijd en verdediging”, aldus de aanklacht.

Joaquín R.T. verklaarde tijdens de eerste dag van de rechtszaak tegen hem dat hij het slachtoffer wel heeft gezien op de plek van het incident maar al was vertrokken voor de situatie uit de hand liep. ,,Ik had ook geen wapen bij me’’, hoorden plaatselijke media hem zeggen. De twintiger was op de bewuste zondagmorgen naar eigen zeggen in het gezelschap van een kameraad. Deze Cristóbal G.H. staat terecht voor het toebrengen van lichamelijk letsel aan een metgezel van de Eindhovenaar. Die liep bij het incident verwondingen op aan zijn hoofd en gezicht.

Vechtpartij

Volgens de hoofdverdachte had hij de avond voor het drama gegeten met zijn maat en bezochten ze daarna de discotheek, waar ze drie kennissen ontmoetten die een verjaardag vierden. ,,We verlieten de discotheek zondag omstreeks 07.00 uur of 07.20. Buiten zag ik hoe een van de kennissen een woordenwisseling had met een Moor (een benaming voor Noord-Afrikanen, red.).’’ Zijn maat ging volgens hem kijken wat er aan de hand was. ,,Ik zei tegen Cristóbal dat we ons er niet mee moesten bemoeien en trok hem weg. Daarna zijn we naar huis gegaan’’, aldus Joaquín R.T.

De volgende dag ging hij naar eigen zeggen met zijn broer naar Cristóbal. Die liet hem een appje zien waarin een andere vriend schreef dat het na hun vertrek tot een vechtpartij was gekomen met twee ‘Moren’.

Beledigd

De kennis van de woordenwisseling verklaarde voorafgaand aan de verbale confrontatie te hebben gezien dat Joaquín, Cristóbal en een derde jongeman ‘ruzie maakten met Maghreb-jongens’. Een van die Noord-Afrikanen vroeg hem naar eigen zeggen om een sigaret en een vuurtje maar beledigde hem. ,,Hij noemde me een flikker en sloeg me in het gezicht. Ik greep hem bij zijn middel en we vielen vechtend op de grond.’’ Een politiepatrouille haalde de twee uit elkaar. ,,Daarna zag ik dat mijn shirt vol bloed zat. Onderzoek wees later uit dat het niet van de overledene was maar godzijdank van diens gewonde metgezel.’’

Quote Hij vroeg om een sigaret en een vuurtje maar beledigde me. Noemde me een flikker en sloeg me in het gezicht Medeverdachte

Na de getuigenis herinnerde de officier van justitie de voorzitter van de rechtbank aan een ​​eerdere verklaring waarin deze medeverdachte zei ‘dat hij Joaquín het mes had zien pakken'. De aanklager eiste tegen de drie kennissen en de maat van de hoofdverdachte anderhalf jaar cel voor het ‘afranselen’ van de metgezel van de overledene.

Thaiboksen

Oussama Attadlaoui behaalde in 2013 zijn vmbo-diploma aan het Stedelijk College in Eindhoven. Hij had in het verleden thaiboksen als hobby. Die beoefende hij bij sportschool All-Fit Gym in Woensel. Eigenaar Ali Gunyar bevestigde het overlijden van de twintiger tegenover deze site.

De dodelijke steekpartij vond plaats in Haza Grande, een wijk met veel Arabische restaurants en theehuizen in het centrum van Granada. Attadlaoui werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hij bezweek er vlak na aankomst aan zijn verwondingen. De andere Nederlander liep een hoofdwond op, vermoedelijk door een kapotgeslagen fles of glas, en werd eveneens overgebracht naar het ziekenhuis dat hij in de loop van de bewuste zondag mocht verlaten.