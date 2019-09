Doodverklaarde en beruchte IS’er uit Antwerpen zit vast in Koerdische gevangenis

Zelfs zijn moeder dacht dat hij gesneuveld was, maar één van de beruchtste Syriëstrijders uit België, Abdellah Nouamane (24), zit vast bij de Koerden. Dat zou blijken uit beelden die daar in een ‘zwaar beveiligde’ gevangenis zijn gemaakt. Uitgerekend in die gevangenis waren al zeker twee grootschalige ontsnappingspogingen.

Op de beelden is te zien dat zeker honderd mannen in een oranje gevangenisplunje verspreid op de grond zitten. Velen met nog zichtbare sporen van zware verwondingen en sommigen vel over been. De meesten reageren hooguit wat nieuwsgierig, maar verder apathisch wanneer er een journaliste voor hun tralies verschijnt. Maar enkelen stappen meteen naar haar toe. Een kerngezond uitziende jonge kerel spreekt haar ook aan. ,,Ik ben afkomstig uit België", zo zegt hij met een even onderzoekende als zelfverzekerde blik.

De journaliste werkt voor de Amerikaanse zender CBS en mag als allereerste filmen in een 'high security prison' van de SDF, de Syrische Democratische Strijdkrachten die het noorden van het land in handen hebben en grotendeels uit Koerden bestaan. De Belg die zich tot haar richt, is door verscheidene bronnen herkend als Abdellah Nouamane. Een gewezen militant van Shariah4Belgium uit Antwerpen die in 2013 vertrok naar het front. Daar groeide hij uit tot één van de beruchtste Belgische Syriëstrijders, zeker nadat hij een ‘oorlogsverklaring’ aan het adres van België had geuit. ,,Alles in België gaat in de lucht", sprak hij in augustus 2015 in een geluidsboodschap. ,,Bibliotheken, scholen, ziekenhuizen... Wij houden geen rekening meer met onschuldige slachtoffers."

IS tot einde trouw

'Abu Jihad Al-Belgiki', zoals hij zich in Syrië liet noemen, was toen al bij verstek tot vijf jaar cel veroordeeld als lid van een terroristische groepering. Later kwam daar nog vijf jaar bij voor zijn plannen om een aanslag te plegen. Hij werd meerdere malen doodverklaard en zelfs zijn moeder - die al jarenlang ijvert tegen radicalisering en om die reden de Belgische politiek in is gegaan - geloofde het. Tot er in maart van dit jaar onmiskenbare tekenen kwamen dat hij nog leefde. Geruchten gingen toen al dat de Koerden hem hadden gevangen in het laatste IS-bolwerk Al-Baghouz, maar die lijken nu dus pas bevestigd.

Of Nouamane zijn radicalisme intussen kwijtgeraakt is, valt niet af te leiden uit zijn korte verschijning op CBS. Maar mensen die hem hebben gekend bij Islamitische Staat zeggen dat hij daar tot op het allerlaatste moment achter de bloeddorstige terreurgroep is blijven staan. Het Nederlandse meisje met wie hij in Syrië trouwde, de uit een Utrechtse misdaadfamilie afkomstige Youssra Chouiakh (21), zit al sinds maart in het beruchte detentiekamp van Al-Hol en zou nog steeds behoren tot de harde kern die de gewelddadige ideologie ook daar in leven houdt. Ze staat op de Nederlandse sanctielijst terorrisme.

Massale uitbraakpogingen

Of het geruststellend is dat Nouamane opgesloten zit, is nog maar de vraag. IS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi riep zijn volgelingen deze week nog op om gevangenen te bevrijden - wat eerder al lukte in Irak. Ingewijden zeggen tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws dat Nouamane vastzit in Dêrik. Daar was in april al eens een grote uitbraakpoging, waarvoor zelfs gevechtsvliegtuigen moesten worden gestuurd. En CBS kreeg beelden van een nieuwe poging, die zich een week geleden voltrok. Een man deed alsof hij stierf en lokte zo cipiers zijn cel in, waarop vele tientallen gevangenen voorbij twee hekken konden komen. Uiteindelijk zou iedereen zijn gepakt, maar het incident bewijst dat 'veilig achter de tralies' een relatief begrip blijft in Syrië.