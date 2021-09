Door Britten getrainde Afghaanse sluipschutter dag na verzoek om hulp doodgeschoten

De taliban hebben een Afghaanse sluipschutter doodgeschoten die zondag een collega in het Verenigd Koninkrijk om hulp had gevraagd. Het gaat om een 28-jarige sergeant die deel uitmaakte van een door Britse speciale troepen opgerichte commando-eenheid, meldt Sky News .

Het slachtoffer, wiens naam om veiligheidsredenen niet wordt genoemd, laat volgens de nieuwszender een vrouw en drie kinderen na. Hij stuurde zondag een spraakbericht naar een voormalige Afghaanse tolk die inmiddels in het Verenigd Koninkrijk woont en samenwerkte met de Britse commando's die de Afghaanse elite-eenheid Commando Force 333 (CF333) opzette en trainde.

,,Ik heb je mijn documenten al gestuurd. Laat het me weten als je nog iets nodig hebt. Zorg ervoor dat ik op je lijst sta. Dank je”, citeerde Rafi Hottak uit het verzoek om hulp. De sluipschutter werd volgens hem doodgeschoten, ‘omdat hij deel uitmaakte van CF333'.

Het slachtoffer zat volgens Hottak ondergedoken in het huis van een familielid maar begaf zich op straat om naar een nabijgelegen winkel te gaan. Daar vonden de taliban hem maandagmiddag, vernam de voormalige tolk van mensen in Kaboel die op de hoogte waren van de aanslag. Volgens hen werd de sergeant geraakt door vier kogels. Een tweede bron verklaarde volgens Hottak: ,,De taliban zijn begonnen met het elimineren van jongens die zijn opgeleid door de Special Forces. Daarom moeten we druk blijven uitoefenen op de Britse regering om te onderhandelen over de evacuatie van onze kameraden uit Afghanistan.”

Namenlijst

Vooruitlopend op die evacuatie besloot Hottak zijn contacten te gebruiken om de namen te verzamelen van alle leden van CF333. In het kader daarvan had de sergeant contact met hem gezocht. Dat deed hij op 29 augustus voor het eerst in een spraakbericht. ,,Hij zei: Rafi broer, ik ben een van de 333's. Ik weet zeker dat je me nog herinnert. Als we iemand broer noemen, blijven we broers tot de dood ons scheidt. Ik hoop dat het goed met je gaat en dat je familie OK is.”

Hottak heeft inmiddels een lijst samengesteld met daarop zo’n vierhonderd namen van leden van de Afghaanse speciale troepen, de meesten behorend tot de genoemde commando-eenheid, die zijn gestrand in Afghanistan en voor hun leven vrezen. De voormalige tolk diende de lijst maandagavond in bij de Britse regering en drong er bij de ministers op aan de personen op de lijst en hun families te redden.

Meegevochten

De leden van CF333 werden volgens hem opgeleid en ondersteund door de commando's van de Special Air Service (SAS) en de mariniers van de Special Boat Service (SBS). Ze vochten de afgelopen twintig jaar mee tegen de taliban en gingen ook achter doelwitten aan van extremistische groeperingen zoals IS en Al-Qaeda. ‘Deze personen en hun families accepteerden het risico en het gevaar en lieten u niet alleen in die oorlog', schreef Hottak in een begeleidende brief bij de namenlijst die hij aan de Britse ministers van Defensie en diens collega’s van Binnenlandse- en Buitenlandse Zaken stuurde.

‘Nu staat het hele land onder controle van de terroristische groepering waartegen ze hebben gevochten. Met de taliban aan de macht, zullen ze worden opgejaagd en velen zullen worden gemarteld en gedood’, staat in de brief die Sky News kon inzien.

Volledig scherm Afghaanse speciale eenheden in Kunduz, eind september 2015. © Reuters

