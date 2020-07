Door Nederlander gevonden Chinese vaas levert miljoenen op: ‘De katten liepen er jaren omheen’

Dat zegt kunstconsultant Johan Bosch van Rosenthal in een YouTube-video van veilinghuis Sotheby's. De vaas leverde er afgelopen zaterdag een kleine 8 miljoen euro op. Hoewel de Nederlander geen specialist is in Chinese kunstwerken, zag hij gelijk dat de vaas een ‘erg bijzondere’ was.



De bejaarde vrouw, woonachtig in een groot, afgelegen landhuis ergens in Midden-Europa, ook. Ze had hem in 2019 opgebeld om haar kunstcollectie op waarde te komen schatten en wees hem de vaas aan, omdat ze wist dat ‘ie speciaal was. Prachtig gemaakt, met een ‘dubbele buik’. Binnenin was een andere wand van blauw-wit porselein te zien. Op de bodem was een zegelmerk aangebracht.