Dopingschandaal bij loodzware Huskyrace door Alaska

Seavey finishte dit jaar als tweede, achter zijn vader Mitch. Die maakte daarmee een einde aan de drie zeges op rij van zijn zoon. ,,Er zijn genoeg mensen die er baat bij hebben om de naam van de Seavey's door het slijk te halen'', stelt Glastra. ,,De belangen zijn groot, er gaat in de Verenigde Staten veel geld om in de sledehondensport. Je wint een 4X4 en tienduizenden dollars. In Europa doe je mee voor de eer, een plastic bokaaltje en een zak voer van een merk dat je zelf niet gebruikt.''



De Iditarod is 1.700 kilometer lang en voert van Nome, in het westen van Alaska, naar Anchorage in het zuidoosten van de staat. Het parcours loopt dwars door het onherbergzame winterlandschap, bij temperaturen die kunnen dalen tot ver onder nul. De honden kunnen last krijgen van bevriezing, kneuzingen of verrekte spieren. In de 44-jarige geschiedenis van de race zijn al 150 honden gestorven. Dierenbeschermingsorganisaties als PETA hebben dan ook kritiek op de Iditarod, die volgens hen een vorm van dierenmishandeling is. Volgens de menners worden de honden juist gepamperd om goed te kunnen presteren.



De omstandigheden in Europa zijn beter, zegt Glastra. ,,Minder koud dan in Alaska, de wedstrijden zijn de helft korter. Onze honden zitten 's nachts binnen of onder een afdak in de stro en er zijn strikte regels voor de afmetingen van de kooien tijdens het vervoer.''



Volgens Glastra telt Nederland 100 sledehondenteams. ,,Een stuk of twaalf doen mee op het hoogste niveau. Na elke finish wijst de jury vier honden aan voor de dopingcontrole.''