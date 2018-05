Draai om de oren voor 'kletszieke' Duitse Eurocommissaris

Terwijl heel Europa als de dood is dat de politieke instabiliteit in Italië de hele Unie terug in crisismodus gooit en iedereen zich angstvallig van commentaar onthoudt, zegt Oettinger doodleuk dat de problemen in Italië ook een goede kant hebben: ze leren de kiezer dat het beter is op fatsoenlijke mainstream partijen te stemmen ‘dan op rechtse of linkse populisten’. Het interview met de Deutsche Welle wordt vanavond pas uitgezonden, maar Juncker en Tusk reageerden nu al.

Juncker liet via zijn woordvoerder weten dat hij kennis had genomen van de ‘onverstandige opmerkingen’ van zijn vice-Commissievoorzitter, en bracht daarom ‘voor eens en altijd’ nog maar eens het officiële Commissiestandpunt naar voren: dat de toekomst van Italië aan de Italianen en aan niemand anders dan de Italianen is. Tusk reageerde met een tweet: ,,Mijn oproep aan alle EU-instellingen: respecteer asjeblief de kiezer. Wij zijn er om hem te dienen, niet om hem lessen te geven.” In het Parlement klinkt hier en daar de roep om aftreden.

De verwachting is dat Oettinger vandaag of morgen wel weer met excuses komt. Dat deed hij ook nadat hij Chinezen ‘spleetogen’ en ‘sluwe honden’ had genoemd, Wallonië ‘een door communisten bestuurde microregio’ en hij voor landen met een hoge schuld had bedacht voor straf hun vlag halfstok voor het Commissiegebouw te planten.