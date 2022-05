Drama in Spanje: Nederlandse jongen (15) loopt weg van huis, ouders plegen zelfmoord

In Noord-Spanje zijn twee Nederlandse ouders afzonderlijk van elkaar uit het leven gestapt nadat hun 15-jarige zoon was weggelopen van huis. Ná hun dood werd de tienerjongen afgelopen dinsdag in goede gezondheid aangetroffen, bevestigt de Guardia Civil vanochtend. Het gezinsdrama slaat in het dorpje Ferreiros in als een bom.

De 15-jarige zoon liep op maandag 2 mei weg van huis. Zijn school sloeg alarm bij de gemeente Paradela en de Guardia Civil, een Spaanse politie-eenheid, toen ze hem niet in de klas zagen. De stiefvader en de moeder van de scholier waren op dat moment onbereikbaar. Een landelijke goededoelenorganisatie verspreidde vanwege de ernst van de situatie een foto van de jongen, met daarbij het verzoek om tips door te geven aan de politie. Het opsporingsbericht is op sociale media tienduizenden keren gedeeld.

Agenten van de Guardia Civil gingen daags na de vermissing langs bij het ouderlijk huis om nader onderzoek te doen. Daar troffen ze het levenloze lichaam van de moeder aan, met naast haar een afscheidsbrief. Ze bleek door zelfdoding om het leven te zijn gekomen. De stiefvader was op dat moment in Frankrijk en keerde na het slechte nieuws terug naar Spanje. De vader legde een verklaring af, waarop de Guardia Civil hem niet als verdachte beschouwde. ,,Hij was er kapot van en bleef maar huilen”, zeiden zijn buren tegen een lokale Spaanse krant.

Liefdesverdriet

De man beloofde zijn buren de volgende dag weer te zien, maar liet uiteindelijk niets meer van zich horen. Agenten vertrouwden het niet en gingen maandag opnieuw langs zijn huis. Daar troffen ze zijn levenloze lichaam aan. Ook hier was er geen sprake van een misdrijf. De vader liet volgens dagblad Catalunya Diari ook een afscheidsbrief achter waarin stond dat hij niet zonder zijn echtgenote kon en daarom geen andere uitweg meer zag.

De 15-jarige zoon was op dat moment nog steeds vermist. De Guardia Civil zette de zoektocht onder andere met een helikopter door en trok een aantal tips na. Zo zou de jongen door omwonenden zijn gesignaleerd in Lugo, een noordelijke stad dat zo’n 40 kilometer verderop ligt. De jongen werd daar uiteindelijk gespot in een winkelcentrum door klanten die zijn gezicht herkenden. De Guardia Civil kwam ter plaatse en ontfermde zich over het kind.

Vaker weggelopen

In het dorpje Ferreiros en omliggende plaatsen is het gezinsdrama als een mokerslag aangekomen, schrijven Spaanse media, die ook de namen van de slachtoffers publiceren. Inwoners en lokale autoriteiten kennen het gezin goed, omdat de jongen vaker van huis zou zijn weggelopen. ,,Maar ze waren erg aardig”, zegt een van de buren tegen een lokale krant. De vader zou klusjesman zijn, de moeder had de ambitie om een horecazaak te openen. Het echtpaar woonde sinds 2014 in het noorden van Spanje. In 2019 trok de 15-jarige jongen bij hen in. In het gezin zou frictie zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis en de meningsverschillen daarover.

Guardia Civil-woordvoerder Ramon Cuevas bevestigt de berichtgeving in de Spaanse media. ,,Het kind is gelokaliseerd door de Guardia Civil en ter beschikking gesteld aan jeugdbescherming, dat belast is met zijn voogdij totdat hij wordt overgedragen aan zijn biologische vader”, zo laat hij aan deze site weten. De biologische vader zou de intentie hebben om de volledige voogdij op zich te nemen.

Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid heeft vanwege de impact een speciaal telefoonnummer voor zelfmoordpreventie gelanceerd, dat gratis en vertrouwelijk is.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.