Drama op festival Tomorrowland: vrijwilliger Nikola overleden door drugsgebruik

Getergde keizerin Sisi verloor haar hart aan het Griekse Korfoe: een kijkje in haar riante verblijf

Vorsten, presidenten en andere grote leiders bezaten of bezitten vaak prachtige zomerhuizen. In zes afleveringen nemen we een kijkje in enkele van die riante optrekjes. Deel 1: paleis Achilleion op Korfoe, het buitenverblijf van keizerin Sisi.