Drama op Italiaanse snelweg: Nederlandse motorrijder overlijdt na botsing met truck

De Nederlander verloor door een nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en kwam in aanraking met een vrachtwagen. Het slachtoffer viel van zijn motor en belandde onder de truck, schrijven diverse Italiaanse media.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, moet verder politie-onderzoek uitwijzen. De identiteit van de Nederlander is door de Italiaanse politie niet bekendgemaakt. Of hij een toerist was is evenmin duidelijk.