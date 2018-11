Dreiger met handgranaat bij Frans tankstation geeft zich over

VideoDe Fransman die dreigde zichzelf op te blazen bij een tankstation in de buurt van de West-Franse stad Angers heeft zich overgegeven. De man had volgens justitie naast een handgranaat ook een dodelijke lading explosieven bij zich. Hij eiste dat president Emmanuel Macron de ‘gele hesjes-beweging’ zou ontvangen in zijn ambtswoning.

Een elite-eenheid van de politie wist de man omstreeks 22.30 uur over te halen zich over te geven. Dat gebeurde nadat politie-onderhandelaars zo'n tweeënhalf uur op hem hadden ingepraat. Het gaat om een 45-jarige man uit de omgeving, meldt Courrier de l ‘Ouest. De man is volgens de nieuwssite een bekende van de politie, naar verluidt vanwege handel in verdovende middelen.

De dreiger gaf zich over na het uittrekken van het gele t-shirt met veiligheidsstrepen dat hij over zijn kleding droeg. Hij verschanste zich aan het begin van de avond in het Géant Casino-tankstation van winkelcentrum Espace Anjou. In een van zijn handen hield de man een granaat waarvan hij de veiligheidspin naar eigen zeggen had verwijderd.

Felicitatie

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner feliciteerde op Twitter de elite-eenheden van de Franse politie en het hoofd van het departement Maine-et-Loire met het ‘onschadelijk maken’ van de dreiger. ,,Hij beweerde te handelen namens de gele hesjes-beweging en had nog niet nader geïdentificeerde explosieve elementen en nepgranaten bij zich.’’

De dreiger zat geruime tijd met zijn benen over elkaar op een stoel voor een van de benzinepompen maar liep later naar de ernaast gelegen wasstraat. Leden van het speciale interventieteam (Raid) naderden hem tot op twee meter afstand. Ze gaven hem een fles water om te bedaren. Omstreeks 20.40 uur arriveerde de brandweer met een truck met daarop een ‘medische cel’, een behandelunit voor noodgevallen.

Twee nabijgelegen afritten van de snelweg A87 Angers-La Roche-sur-Yon waren uit voorzorg afgesloten voor alle verkeer.

Volledig scherm Leden van de elite-eenheid van de Franse politie met de man die dreigde zichzelf op te blazen. © AFP

Volledig scherm Een elite-eenheid van de Franse politie is de man tot op twee meter genaderd. © Screenshot le Courrier de l'Ouest

Gele hesjes-beweging

Volgens de regionale autoriteiten heeft de lokale ‘gele hesjes-beweging’ zich van hem gedistantieerd. Zulke bewegingen werpen sinds vorig weekend in heel Frankrijk blokkades op uit protest tegen de forse verhoging van brandstofprijzen en het verlies aan koopkracht. De actievoerders hebben aangekondigd dat ze morgen opnieuw gaan betogen in Parijs.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner meldde eerder vanavond dat de man bij een benzinestation een voorwerp had laten zien dat op een granaat leek, dat hij sprak over ‘explosieven’ en dat hij enkele tassen bij zich had. Volgens Castaner waren medewerkers van de explosievenopruimingsdienst en veiligheidsmedewerkers naar het tankstation gedirigeerd.