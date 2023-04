Drie doden door lawine in Noord-Italië

Reddingswerkers hebben vrijdagochtend drie lichamen geborgen in de Noord-Italiaanse Alpen. De slachtoffers kwamen donderdag om het leven in een lawine in de regio Aostadal, vlakbij de Franse grens.

Het zou gaan om drie deelnemers aan een opleiding tot berggids. De lichamen zijn naar de stad Aosta gebracht voor de identificatie. De cursusleider wist zichzelf te bevrijden en sloeg alarm. Hij is in het ziekenhuis, maar zijn toestand is niet ernstig. Reddingsteams konden donderdag de plaats van de lawine niet bereiken door de slechte weersomstandigheden.

Dodelijkste lawine in Frankrijk in jaren

Zondag kwamen er zes mensen om het leven door een lawine in Frankrijk, nabij de Mont Blanc. Het was voor Frankrijk een van de dodelijkste lawines in jaren. Waarschijnlijk waren alle zes wandelaars, onder wie twee berggidsen.

De lawine vond midden op de dag plaats bij de Armancette-gletsjer ten oosten van Annecy, niet ver van de grens met Italië. De wandelgroep had geen schijn van kans. Volgens de officiële cijfers was de lawine 500 meter breed en daalde 1.600 meter verticaal af.

Vorige week zaterdag kwam in Zwitserland een groep skiërs onder een lawine terecht. Negen van hen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Hun nationaliteit is onbekend.

87 mensen kwamen in het wintersportseizoen 2022-2023 om het leven, volgens de cijfers van European Avalanche Warning Service (EAWS). Dat is vooralsnog minder dan vorig jaar, toen 70 mensen onder een lawine terecht kwamen en overleden. Gemiddeld overlijden er per seizoen 84 mensen door een lawine.

Door een wisselvallig wintersportseizoen is er veel verschil tussen de verschillende sneeuwlagen, legde meteoroloog Roosmarijn Knol van Weerplaza zondag uit. Daardoor ontstaan er mogelijk veel eerder lawines. ,,Er is dan meer kans dat de sneeuw gaat schuiven. Als in een keer een flink pak sneeuw van drie meter valt en het blijft vervolgens koud, is de kans veel kleiner.’’