Drie doden in woning België: ‘Moeder was veel te goed, nu is het haar dood geworden’

Vrijdagnacht, rond 03.00 uur. Enkele buurtbewoners in de Zavelstraat in Kessel-Lo worden opgeschrikt door luid geblaf van de honden op nummer 126. Twee bulldogs, een keeshond en een kruising maken volgens een buurman zulke vreemde geluiden dat er wel iets mis móet zijn. En de man heeft geen ongelijk, als blijkt dat de politie niet veel later massaal opduikt bij de woning.

Wanneer agenten het huis binnenstappen treffen ze meteen een lichaam aan in de gang. Omgebracht door meerdere messteken, onder meer in de hals en in de buik. Even verderop in de woning blijken nog twee personen met steekwonden op de grond te liggen. Beiden zijn overleden en zouden zwaar zijn toegetakeld.

Zelf gebeld met laatste kracht

De politie kan slechts gissen wat het drietal precies is overkomen, al wisten ze voor aankomst al dat er gestoken was. Eén van de drie slachtoffers kon via de telefoon nog net de politie waarschuwen. Die sprak met zijn laatste krachten van ‘messteken’ en een ‘vechtpartij’, maar was moeilijk verstaanbaar. Bij aankomst bleek het slachtoffer, net als de twee anderen, te zijn overleden.

De drie lichamen worden geïdentificeerd als Anita D. (54), die daar samenwoonde met haar zoon Wesley P. (23) en huisgenoot Rik (47). Die laatste was een vriend van Wesley. ‘Rikkie’ had het financieel moeilijk en mocht daarom in januari bij hen intrekken. ,,Om 07.00 uur ‘s ochtends stond er plotseling politie aan de deur”, zegt Kevin (26), broer van Wesley en zoon van Anita.

De man woont samen met zijn vrouw op een paar kilometer van waar het drama zich in zijn ouderlijk huis afspeelde. ,,Aan de deur zeiden ze meteen dat ze slecht nieuws hadden over mijn broer en moeder. Dat ze gestorven waren, vermoedelijk tijdens een steekpartij. Ik kon het eerst niet geloven. En eigenlijk nog steeds niet.”

Bloedspoor in tuin

,,De politie kon ons nog niet veel zeggen”, weet Kevin. ,,Het lijkt erop dat niemand weet wat er met hen is gebeurd.” En terwijl de familie vol verdriet en in totale onwetendheid afwacht, duiken tijdens de uren na de moord steeds meer agenten op. De honden worden bebloed naar het asiel gebracht, een bulldog zou gewond zijn geraakt.

Tientallen agenten van de federale politie komen aangereden in de Zavelstraat om de hele buurt uit te kammen. Zelfs een helikopter cirkelt rond het huis. Op zoek naar sporen, en mogelijk ook nog naar het moordwapen. Rioolputten worden opengetrokken. Met stokken speuren de agenten door de velden en het bos, die aan de achterkant van de woning liggen. ,,Toen ik vanmorgen achter in mijn tuin liep, stond mijn hekje open”, getuigt de buurman van Anita en Wesley. ,,Dat is vreemd want dat hek is normaal altijd gesloten. Het lijkt erop dat iemand hier in mijn tuin heeft gelopen en is gevlucht via het bos.” Ook zou volgens die buurman een bloedspoor zijn gevonden in zijn achtertuin.

Het massaal zoeken naar sporen buitenshuis doet vermoeden dat de politie niet alleen op zoek is naar een moordwapen, maar ook naar een vierde betrokkene of meer en mogelijke dader(s) van het drama. Al wil het parket dat niet bevestigen. ,,De onderzoekers houden nog alle scenario's open”, zegt woordvoerster Sarah Callewaert. ,,Het onderzoek is nog lang niet afgerond en gaat nog veel tijd in beslag nemen. De helikoptervluchten over het huis en de extra opgeroepen politieagenten moeten binnen dat groot onderzoek gekaderd worden.”

Kerfstok

Een andere mogelijkheid is dat er ‘s nachts een steekpartij is ontstaan tussen de drie huisgenoten onderling en dat ze daarbij alle drie het leven lieten. Maar dat scenario lijkt de familie niet te willen geloven. ,,Tijdens onze jeugd was de relatie met onze moeder niet altijd even simpel, maar de laatste tijd ging het juist goed”, zegt Kevin. Anita, die er sinds de dood van haar man alleen voor stond, zou haar zonen nooit echt in de hand hebben gehad, volgens de buurt. Zo werden Wesley en derde broer Jordy, die niet meer thuis woont, in 2019 veroordeeld voor diefstallen en pogingen tot diefstal. Jordy kreeg 120 uur werkstraf, Wesley tien maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk.

Ook in de buurt zouden de drie broers geregeld herrie geschopt hebben. ,,Maar sinds kort hadden we ons herpakt, speciaal voor onze moeder”, zegt Kevin. ,,Ik ben vorig jaar getrouwd en Wesley had sinds kort ook een vriendinnetje. Ik zie niet in waarom ze elkaar zouden hebben neergestoken. Wie aan onze moeder kwam, moest eerst langs ons. Ze kwam bij ons op de eerste plaats.”

Drie mannen in straat

,,Sinds een week liepen hier drie mannen rond in de straat en rond het huis”, zegt een ander familielid. ,,Achteraf gezien verklaart dat veel. Dit heeft alles van een afrekening. Ze hebben koelbloedig onze Anita en Wesley vermoord, om god weet welke reden.”

Het is onduidelijk of Wesley of huisgenoot Rik vijanden hadden. ,,Wat we wel weten, is dat onze moeder daar niets mee te maken heeft”, besluit Kevin. ,,Ze was veel te goed. Ze haalde ‘s ochtends haar schoonouders die recht tegenover haar wonen uit bed, en deed het omgekeerde ‘s avonds. Maar ze liet iedereen binnen die hulp nodig had, ook al had ze het zelf niet breed. Nu is die hulp haar dood geworden.”

De woning waar het drama zich voltrok blijft intussen afgesloten.

